Sangiuliano-Boccia, carabinieri al ministero della Cultura per acquisire documenti

14 ottobre 2024 a

a

a

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno acquisito una cospicua documentazione presso il ministero della Cultura in relazione all’indagine che ha coinvolto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. A ricevere gli emissari dei pm di Roma, arrivati intorno alle 11.30, il neo ministro Alessandro Giuli. Dal Mic è stata assicurata la massima collaborazione nel fornire tutti gli atti e la documentazione richiesta.

"Io e Lollobrigida? Ho parlato più con lei": Boccia a La7 "smonta" Formigli

Da ricordare che il 4 ottobre l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Melania Rizzoli è stata ascoltata nei giorni scorsi come testimone dai pm Giuseppe Cascini, Giulia Guccione e Barbara Trotta, nell’ambito della vicenda relativa al caso dell’ex ministro della Cultura e dell’imprenditrice e influencer. Boccia è indagata dalla procura della Repubblica di Roma per lesioni e minaccia a corpo dello Stato. Rizzoli, contattata telefonicamente da LaPresse, aveva confermato di essere stata sentita come testimone per oltre tre ore, ma senza poi rilasciare dichiarazioni perché coperte dal segreto istruttorio.