Otto e mezzo, Bocchino affonda il colpo su Netanyahu: “Ha oltrepassato il confine della legittimità”

Si discute delle mosse di Israele in Medio Oriente nella puntata del 14 ottobre di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. La giornalista interroga Italo Bocchino sulle conseguenze dell’attacco delle Idf alle basi Unifil in Libano: “Ieri Giorgia Meloni ha avuto una telefonata molto dura con Benjamin Netanyahu, sappiamo che sia la Spagna che la Francia hanno deciso di bloccare l'invio di armi a Israele, perché non si associa a Spagna e Francia la Meloni?”.

Bocchino analizza così la situazione: “Il programma elettorale della Meloni è diverso da quelli di Macron e di Sanchez, ma anche la posizione politica. L'Italia sostiene Israele storicamente, è l'unica democrazia del Medio Oriente, va difesa, sostenuta e garantita la sua esistenza. E’ stata aggredita il 7 ottobre 2023 Israele, diciamo da un attacco terroristico di Hamas, annidato nella striscia di Gaza, ed ha reagito. Il problema è che poi in diritto c’è l'eccesso di legittima difesa e qui c'è una certezza, che Netanyahu, spinto dalle esigenze di politica interna, cioè la sua sopravvivenza, spinto dai falchi interni al governo, ha premuto un po' troppo sull'acceleratore, ha aperto molti fronti. Addirittura – sottolinea l’ex parlamentare - arriva a minacciare l'Unifil, quando si arriva a minacciare l'ONU veramente si oltrepassa il confine della legittimità. E Giorgia Meloni gli ha ricordato, a mio giudizio, qual è il confine, cioè della serie ‘Io Giorgia Meloni noi Italia non ti permetteremo di varcare questo confine però’”.