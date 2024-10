Gasparri inchioda la sinistra su De Martino: "Ora ascolti record. La medaglia?"

14 ottobre 2024 a

Morbosa curiosità o uno schema premeditato con un mandante? Si cercherà una risposta a questo interrogativo nei dispositivi informatici che sono stati sequestrati nei giorni scorsi a Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa Sanpaolo che dalla sua postazione di lavoro ha spiato migliaia di movimenti bancari di politici, personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. È questo il caso con cui David Parenzo ha voluto aprire l'ultima puntata de L'aria che tira, il talk-show di politica e di attualità che va in onda su La7. Luigi Manconi ha tirato in ballo Maurizio Gasparri: "Perché non subisce mai questi accessi?", ha chiesto. "Perché non conto niente. Me ne faranno di peggiori. Sono anche amico di Al Bano ma non mi hanno controllato niente", ha detto per ironizzare il presidente dei senatori di Forza Italia.

"Le banche, di solito, se ci sono movimenti sui conti correnti, ti informano attraverso un messaggio o una mail. Risulta impensabile che Coviello abbia potuto fare tutti quegli accessi senza che nessuno se ne accorgesse. E sui giornali, intorno a questa vicenda, ci sono cronache diverse. Sembra che Banca Intesa abbia voluto tenere la cosa sotto traccia. Ma sono certo che siano in corso delle verifiche. Una volta, per esempio, nelle banche dell’Italia rurale negli anni ’60, quando un cassiere rubava dei soldi in contanti, si licenziava subito per non far scoppiare uno scandalo e perdere clientela. Oggi una grande banca, se saranno accertate delle colpe, rischia una sanzione su una percentuale del fatturato", ha commentato poi.

Il conduttore ha allora spostato il focus della discussione sulla reazione di Giorgia Meloni al caso Coviello. La premier, in risposta alla notizia del conto corrente spiato, ha infatti dichiarato: "Sono la persona più spiata d'Italia". "Un po' di assedio c'è, è innegabile. Nessuno si aspettava che una donna giovane, una donna di destra diventasse presidente del Consiglio. Non c'è dubbio: viene scannerizzata dalla mattina alla sera", ha affermato Gasparri, che poi è passato a un altro esempio. "Hanno detto che la sorella Arianna abbia aiutato Stefano De Martino per la conduzione di Affari tuoi. Non credo che se ne sia occupata, ma siccome adesso sta facendo record di ascolti, bisognerebbe darle una medaglia. I demeriti sono tutti attribuiti", ha aggiunto il presidente dei senatori di FI.