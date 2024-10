4disera, la ricetta di Alessandro Sallusti: "Chi sta meglio deve aiutare

04 ottobre 2024 a

a

a

Aumento delle accise, se ne parla durante la puntata di 4disera in onda il 4 ottobre su Rete4. In collegamento c'è Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che sottolinea come le aziende che hanno avuto ricavi maggiori devono contribuire maggiormente.

Alessandro Sallusti sulla proposta di aumento delle accise: "Chi sta meglio deve aiutare chi sta peggio"#4disera pic.twitter.com/uLBqB2NzuA — 4 di sera (@4disera) October 4, 2024

"Chi sta meglio deve aiutare chi sta peggio - dichiara Sallusti - Ma non mi riferisco ai privati, mi riferisco a quei comparti che, per condizioni straordinarie, hanno fatto una quantità di utili maggiore. A me piacerebbe che chi ha goduto non solo per le proprie capacità ma anche per condizioni congiunturali internazionali favorevoli, restituisse al Paese qualcosa di quello di cui ha goduto. E' perfettamente in linea con un Paese liberale