L'aria che tira, Castelli a valanga: "La nemesi della magistratura si abbatterà su di voi"

Processo Open arms, il prossimo venerdì 18 ottobre ci sarà una nuova udienza a Palermo. E si preannuncia anche una manifestazione di piazza per far sentire la vicinanza dei parlamentari al ministro delle Infrastrutture. Se ne parla durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 9 ottobre su La7. In collegamento c'è anche Roberto Castelli che descrive il processo Open arms come un processo politico e un'offesa alla democrazia.

"Questo processo non è soltanto un'offesa alla democrazia ma anche alla ragione e alla logica aristotelica. C'è una nave straniera che decide autonomamente di venire in Italia e gli si dice: puoi andare dove vuoi. E' un processo politico e fanno bene i parlamentari a manifestare. Il popolo deve far sentire che è un processo politico ed è anche un processo alla ragione perché dire a uno: vai dove vuoi e poi vieni accusato di sequestro di persona ma almeno un minimo di logica. E' una cosa scandalosa. State attenti perché la nemesi della magistratura si abbatterà anche sulla vostra parte".