Chiara Ferragni rischia il processo, Morvillo: "Vuole uscirne pulita". L'ipotesi

Non poteva mancare, a Zona bianca, una parentesi dedicata a Chiara Ferragni, che dopo la chiusura delle indagini rischia il processo. “Artifizi” e “raggiri” che hanno finito per indurre in errore gli acquirenti e procurare un “ingiusto profitto” per un totale di circa 2 milioni di euro alle società dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo. I comunicati stampa e i post su Instagram dell'influencer erano “pubblicità ingannevole” e diffondevano “informazioni fuorvianti” sulle donazioni benefiche associate al pandoro Balocco e alle uova di pasqua Dolci Preziosi, entrambi “limited edition” marchiati dalla star del web. Candida Morvillo, che dall'inizio dello scandalo si è interessata al caso, è intervenuta in studio. Quali saranno le conseguenze? Che cosa cambierà in termini di consensi? "Ha perso 1 milione di follower su 30 milioni. C'è una narrazione molto forte su Chiara Ferragni così come ci sono delle azioni molto forti che lei sta mettendo in atto per correre ai ripari", ha premesso la giornalista.

Ferragni è una donna forte che ha già pagato e quell'invidia sociale da cui vaccinarsi

In effetti, l'influencer più seguita d'Italia ha cambiato strategia e sembra molto più ponderata nella pubblicazione dei contenuti. Meno presenti i figli nei post, più calibrate e selezionate le sponsorizzazioni. Cos'è successo negli ultimi mesi? "Ha ristrutturato la sua azienda, ha cambiato manager, è entrata sua madre all'interno delle società", ha ricordato Candida Morvillo. Il conduttore Giuseppe Brindisi è andato allora dritto al punto e ha sferrato il colpo: "Questo processo di deve fare? È così?", ha chiesto. La giornalista ha risposto con parole nette: "Io credo che lei non abbia interesse a patteggiare se si dovesse parlare di un patteggiamento perché vuole uscirne pulita". Ipotesi, questa, che è stata presto contrastata dall'intervento di Emmanuela Bertucci: "La sua immagine è già compromessa. Non può uscirne pulita", ha scandito.