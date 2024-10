Ferragnez verso un divorzio "consensuale": a chi spetterà il mantenimento dei figli

05 ottobre 2024 a

La separazione legale entro un mese, il divorzio definitivo nella primavera dell'anno prossimo. Sono questi gli "appuntamenti" che Fedez e Chiara Ferragni sembrerebbero aver fissato per allontanarsi definitivamente l'uno dall'altra. A riportarlo è stato il settimanale Oggi. Intanto, però, pare anche che l'influencer e il rapper si stiano muovendo per chiudere la loro storia d'amore in modo "consensuale" e pacifico. L'obiettivo condiviso, stando a quanto filtra, sarebbe gestire la situazione con maturità e responsabilità, mettendo sempre in primo piano il bene dei figli Leone e Vittoria. Ad assumersi la totalità delle spese per il mantenimento dei bambini, evitando di coinvolgere il cantante in questioni economiche, sarà Chiara. "I bambini resteranno con lei, mentre il padre avrà il diritto di vederli nei weekend alterni", si legge su Leggo.

Chiuse le indagini per truffa aggravata: cosa rischia ora Chiara Ferragni

E mentre la coppia, solo pochi mesi fa una delle più invidiate e sostenute, si appresta a decidere le ultime mosse per scrivere la parola fine sul matrimonio, l'influencer deve fare il conti con lo scandalo del pandoro-gate. La procura di Milano ha chiuso l'indagine nei confronti dell'imprenditrice digitale, accusata di truffa continuata e aggravata per una serie di operazioni commerciali "mascherate", secondo l'accusa, come iniziative benefiche. Nel mirino degli inquirenti milanesi, ha riferito il procuratore Marcello Viola, la sponsorizzazione da parte dell'influencer del "Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni" e delle "Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate".