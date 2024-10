Meteo, si rialzano le temperature. Sottocorona e il caldo di ottobre: ecco quanto dura

05 ottobre 2024 a

a

a

La prima settimana di ottobre sta andando in archivio. Ma che tempo dobbiamo aspettarci prossimamente? A fare il punto meteo è Paolo Sottocorona, esperto di La7, che parte con un confronto fra le temperature che ci saranno oggi e quelle delle medie, che sono fatte su lunghi periodi, 30/40 anni almeno: “L'Italia vede temperature al di sotto della media. Quindi ancora, nonostante siamo a ottobre, le temperature di oggi saranno inferiori a quelle che dovrebbero essere. Questa zona fredda è stretta, si fa per dire, fra una zona più calda che viene dall'Atlantico e un'altra caldissima che è sul Mediterraneo Orientale. Vediamo la tendenza, passiamo alla giornata di lunedì. Dove ancora siamo nella normalità, con tendenza ad entrare nella zona di temperature sopra la media, quindi fra oggi e domani le temperature tenderanno a salire. Lunedì saranno ancora leggermente inferiori alla media sull’Adriatico e su parte del sud. Poi arriviamo al mercoledì in cui, nonostante il tempo potrebbe non essere proprio perfetto, entriamo in una situazione di temperature appena al di sopra della media. Non molto però diciamo nella fase calda di ottobre, perché ad ottobre ovviamente se piove fa più freddo, se il tempo è buono fa un po' più caldo. Quindi siamo nella zona un pochino più calda e prende questa zona tutta l'Europa vedete, la parte fredda è molto lontana, sull’Islanda. Andando a vedere sabato prossimo avremo temperature molto alte al sud, quindi evidentemente tempo molto stabile, sopra media ancora anche al nord, però l’aria fredda si è avvicinata, quindi tendenzialmente all'inizio della prossima settimana, non di questo ma di quella successiva, sarà forse un pochino più freddo”.

Che inverno ci aspetta? Giuliacci: "Uno dei più...". Le prime tendenze

Sottocorona, concluso il focus sulle temperature, si dedica alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, sabato 5 ottobre, ancora fenomeni sul versante Adriatico, a partire dalla Romagna fino al Gargano, poi il basso Tirreno con fenomeni intensi, temporali o rovesci forti, mentre attenuato, o comunque migliorato molto, il tempo sul resto del nord, sull’alto versante Tirrenico. Sul medio versante Tirrenico qualche debole pioggia, però tutto si va attenuando. Infatti nella giornata di domenica 6 ottobre troviamo sicuramente un tempo migliore, qualche pioggia residua c'è sulla Liguria, al di là dell'arco alpino occidentale c'è qualcosa un po' più consistente come pioggia. Infatti se andiamo a vedere la giornata di lunedì 7 ottobre c'è sicuramente un'intensificazione di questi fenomeni, che restano al di là del confine, quindi per lunedì forse qualche pioggia in Liguria, deboli su alcune zone del nord, centro e sud un tempo prevalentemente stabile, però c'è qualcosa che si affaccia”.

"Fino a quando durerà". Break alla pioggia, Giuliacci rivela la data

Infine l’analisi delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In qualche modo sono salite al nord, al sud sono scese un poco, ma tendono un poco a pareggiarsi direi, cioè ad avere quelle normali differenze fra nord e sud dettate dalla geografia dell’Italia. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche ulteriore piccola diminuzione al sud, però col tempo stabile o restano ferme o aumentano un poco”.