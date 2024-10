Carlo Conti tenta il colpaccio? Avvistato nell'hotel di David Gilmour: cosa trapela

04 ottobre 2024 a

a

a

Il Festival di Sanremo non è poi così lontano e Carlo Conti, che quest'anno tornerà a essere direttore artistico e conduttore della kermesse, è al lavoro. Possibile che stia pensando di tentare il colpaccio con la reunion di David Gilmour e Roger Waters? Fonti bene informate hanno comunicato di aver avvistato il professionista Rai al Circo Massimo, dove Gilmour ha tenuto l'ultimo dei suoi concerti capitolini. Stando a quanto trapela, dopo lo show il conduttore avrebbe raggiunto il chitarrista per una chiacchierata nel suo hotel. Bocche cucite sul contenuto dell’incontro.

Video su questo argomento Il concerto di Gilmour inzia con mezz'ora di ritardo: idrovore in azione

Che i Pink Floyd siano la sua grande passione, Carlo Conti non lo ha mai nascosto. Fatto, questo, che avvalora la tesi che sta guadagnando terreno in queste ore. Si dice che il direttore artistico di Sanremo stia lavorando a un "colpo da fuoriclasse": ospitare Gilmour con Roger Waters al teatro Ariston, proprio ora che i due stanno dialogando per la vendita del catalogo della loro band e, dalle interviste che rilasciano, hanno nostalgia dei tempi andati, quando, tra tour e album, catalizzavano le attenzioni di tutto il mondo.