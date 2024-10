Maria Rosaria Boccia torna in diretta tv per un'intervista "a tutto campo": dove

03 ottobre 2024 a

Maria Rosaria Boccia, l'influencer che ha portato Gennaro Sangiuliano alle dimissioni, è pronta a tornare in diretta tv. L'annuncio è arrivato poco fa, sulla pagina social ufficiale di Piazzapulita, il programma di politica e di attualità di La7. "Maria Rosaria Boccia è la donna al centro del caso politico - giudiziario che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano, ormai ex ministro della Cultura. Stasera sarà a Piazzapulita in un’intervista a tutto campo in diretta con Corrado Formigli", si legge. La scelta dell'imprenditrice di tornare sotto ai riflettori arriva dopo che la stessa aveva dato il benservito a Bianca Berlinguer.

Quando gli studi Mediaset erano pronti ad accoglierla, la mancata consulente dell'ormai ex ministro della Cultura è scappata dalle domande dei giornalisti. "Fin dal primo momento mi sono convinta che l'unico punto di contrasto fosse la mia indisponibilità a fornirle in anticipo e per iscritto le domande che le avrei posto", aveva confessato la conduttrice di È sempre Cartabianca. "Per quanto riguarda l'accusa di essere stata trattenuta in camerino contro la sua volontà, c'è solo da sorriderne - aveva precisato -. In trentacinque anni di professione non mi ero mai trovata in una situazione simile e da questo momento non intendo più replicare alle affermazioni di Maria Rosaria Boccia".

La partecipazione di Boccia alla trasmissione di Corrado Formigli arriva anche pochi giorni dopo che Sangiuliano è stato convocato dai magistrati romani per approfondire le ipotesi accusatorie messe nere su bianco nei confronti dell’influencer. L’ex ministro della Cultura è stato sentito dai pm della Capitale per quattro ore, con un palazzo di Giustizia blindato. "Ero nel panico", avrebbe confessato l’ex direttore del Tg2.