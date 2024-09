Boccia, Senaldi fulmina Schlein: "Paladina delle donne? Ultimo salvagente"

25 settembre 2024 a

Continua a tenere banco, soprattutto nei salotti televisivi, il caso di Maria Rosaria Boccia. La mancata consulenza di Gennaro Sangiuliano, che ha prima portato l'ex ministro della Cultura alle dimissioni e poi, dopo la perquisizione nella sua abitazione, ha confermato di essere tornata "operativa", dividere l'opinione pubblica e la politica. Se molti pensano che "lady golpe" abbia agito con rivelazioni a puntate esclusivamente per ottenere una nomina al Mic, la sinistra la incorona e la considera un'eroina. Questo è stato uno degli argomenti che ha acceso gli scontri a Dimartedì, il programma che va in onda su La7 ed è guidato da Giovanni Floris. Entrambi ospiti in studio, a "duellare" sono stati Pietro Senaldi ed Elly Schlein.

