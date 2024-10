Danilo Toninelli tira in ballo la Santa e getta fango su Meloni: "Le somiglia"

01 ottobre 2024 a





Il solito Danilo Toninelli. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex grillino non si è smentito, ha attivato di nuovo la macchina del fango e ha scelto come bersaglio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non una novità, certo, considerando che l'ex Cinque Stelle si è sempre dimostrato pronto a puntare il dito contro il governo e la maggioranza. Questa volta, però, cambia la strategia. Per attaccare la premier e il suo operato, Toninelli ha tirato in ballo Santa Teresa di Gesù e ha avanzato un paragone a dir poco azzardato.

Riprendendosi con il suo smartphone, l'ex del Movimento 5 Stelle ha scritto una nuova pagina della sua striscia di "controinformazione". "Avete visto la somiglianza di questa santa di fronte alla chiesa di Santa Teresa di Gesù qua a Roma. È incredibilmente somigliante a Giorgia Meloni", ha esclamato nel reel. Poi la prevedibile sparata: "Peccato che i Santi sono dalla parte degli ultimi, dei poveri. E la Meloni politicamente assolutamente non lo è. Magari si incarnata prima come una Santa, adesso si è incarnata nell'esatto opposto di una Santa. Perché se abolisci il reddito di cittadinanza ovviamente odi i poveri e odi gli ultimi", ha detto.