Capezzone travolge Floridia: "E ride pure?", le amnesie grilline su Open Arms

14 settembre 2024 a

a

a

La procura di Palermo ha chiesto sei anni di carcere per Matteo Salvini nel processo Open Arms al termine di una requisitoria che di fatto mette alla sbarra la linea politica del governo allora retto da Giuseppe Conte. Se ne parla nel corso di 4 sera, il programma di Rete 4 in onda sabato 14 settembre, in cui spicca l'"amnesia" della senatrice del Movimento 5 stelle Barbara Floridia che arriva a dire che l'allora titolare del Viminale "Ha ecceduto" nell'applicare le disposizioni dei decreti sicurezza. Acrobazie retoriche che fanno saltare sulla sedia Daniele Capezzone: "Mi rivolgo alla senatrice Floridia, non abbiamo dato un bello spettacolo stasera... - attacca il direttore editoriale di Libero - Scusi, lei è stata senatrice nella scorsa legislatura e come senatrice grillina al momento della conversione dei decreti Salvini in legge ha votato a favore dei decreti sicurezza 1 e 2". E ancora: "Lei, non sua sorella, e il suo capo Giuseppe Conte, non suo fratello, era presidente del Consiglio e alzava i cartelli 'decreto Salvini', e presiedeva il Consiglio dei Ministri in cui siedevano Salvini e gli altri colleghi del MoVimento 5 Stelle tra cui l'indimenticabile Danilo Toninelli".

Pm all'assalto: chiesti sei anni per Salvini. Il ministro: ho fatto il mio dovere

L'allora ministro delle Infrastrutture, ricorda Capezzone, "per non farsi scavalcare da Salvini su una linea popolare presso gli italiani" come il contrasto all'immigrazione illegale rivendicava la "condivisione" su quelle decisioni. "Dopodiché avete litigato e incredibilmente avete voi votato per mandare a processo Salvini - tira le somme il direttore - e questa è una pagliacciata". A quel punto Floridia si lascia scappare una risata nervosa. "C'è poco da ridere senatrice, è una pagliacciata che fa vergogna agli italiani - conclude Capezzone - Perché uno può essere per Salvini o contro Salvini, per la destra o per la sinistra, per una politica o per l'altra sull'immigrazione, ma che voi abbiate votato quei provvedimenti" per poi mandare "a processo il vostro ex alleato e ora fate anche gli spiritosi in tv, è una vergogna".