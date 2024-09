Occupazioni abusive, Giordano perde le staffe con l'attivista: "Il fenomeno dei dati reali"

25 settembre 2024 a

Il nuovo decreto sicurezza varato dal governo Meloni ha passato l'esame della Camera, adesso toccherà al Senato. Ma il destino sembra segnato. Per quanto riguarda le occupazioni abusive di immobili, la maggioranza di centrodestra ha optato per il pugno duro: si rischiano dai 2 ai 7 anni di reclusione. A È sempre Cartabianca, il talk-show di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, se ne è dibattuto animatamente. Ad accendere la puntata sono stati, soprattutto, gli scambi di battute tra il giornalista Mario Giordano e il militante sindacale e attivista dell'associazione Nonna Roma Alberto Campailla.

"Parliamo di dati reali": così ha esordito il militante. Parole, queste, alle quali il conduttore di Fuori dal coro, che nel corso delle puntate del suo programma ha dedicato ampio spazio all'argomento, non ha potuto non replicare. "Dati reali? Sono quattro anni che porto dati reali, mille casi. Io parlo di dati reali da quattro anni. Ma di che cosa parla? Sono quattro anni che parliamo di storie di disgraziati. I dati reali se li fi**a nella testa. È arrivato il genio dei dati reali". La conduttrice Bianca Berlinguer ha cercato di riportare la calma in studio. "Solo nella città di Roma ci sono 7000 famiglie l'anno che sono sfrattate. Con questo nuovo reato, quelle persone rischiano anche il carcere", ha detto l'attivista. Giordano non si è trattenuto: "Ma lei è d'accordo o no sul garantire il diritto di proprietà della casa? Mi parla di dati reali il fenomeno", ha aggiunto.