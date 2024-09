Ilaria Salis, l'ultima trovata è clamorosa. Nicola Porro: "Ormai sono un suo fan..."

24 settembre 2024 a

L'ultimo esempio dell'idiosincrasia di Ilaria Salis per la stampa che non la osanna per ogni uscita pubblica arriva nella puntata di lunedì 23 settembre di Quarta Repubblica, su Rete 4. Durante un evento pubblico la parlamentare europea viene raggiunta da un'inviata del programma di Nicola Porro che, microfono alla mano, vuole chiederle un commento sulla stretta del governo sulle occupazioni abusive, tema che - si ipotizza... - possa essere di un certo interesse per l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra.

Ebbene, Salis oppone all'intervistatrice un ostinato silenzio, prolungato per tutto il percorso che la parlamentare fa all'interno dell'area in cui si tiene l'evento. La giornalista la incalza con le sue domande ma lei niente, non dice una parola e beffardamente ripete un gesto, come se si facesse aria con un ventaglio immaginario.

Le immagini vengono commentate dallo stesso conduttore e da Giuseppe Cruciani, che lo ha raggiunto in studio per "Un tavolo per due". "Ognuno è libero di fare quello che vuole, evidentemente lei oltre a essere contro il carcere è anche contro Quarta Repubblica", ironizza il conduttore de La Zanzara. "Adesso fa il politico professionalmente perché è stata eletta al Parlamento Europeo - continua Cruciani - Questo la legittima a scegliere i suoi interlocutori e come fanno tutti i politici decide di andare dove è più comoda".

A quel punto Porro stupisce il suo ospite: "Io invece sono diventato un fan della Salis", afferma il conduttore che riconosce all'ex detenuta in Ungheria una capacità notevole, ossia rimanere impassibile per lunghi minuti davanti all'insistenza della cronista. "L'unico che è riuscito ad avere un atteggiamento simile era il banchiere Enrico Cuccia" nelle famose interviste senza risposta di Striscia la Notizia. Insomma, chapeau...