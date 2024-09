De Martino inarrestabile: record di ascolti. "Molto bravo": l'elogio a sorpresa

25 settembre 2024 a

Stefano De Martino è uno dei "cavalli di razza" sui quali la Rai ha deciso di scommettere. Quando Amadeus ha comunicato di passare al Nove e di lasciare, dopo una lunga carriera, il servizio televisivo pubblico, l'ex ballerino di Amici è stato selezionato per prendere il suo posto al timone di "Affari Tuoi", il programma pre-serale che coinvolge gli italiani nell'ormai famoso "gioco dei pacchi". Sebbene ci fosse iniziale incertezza su questo nuovo esperimento, il giovane conduttore ha saputo dimostrare capacità e versatilità. Prova ne sono gli ascolti del programma. Portati a casa gli ottimi risultati di inizio settimana, il professionista campano ha battuto un nuovo record.

De Martino vola, come finisce la "sfida" con Amadeus: gli ascolti

Stando ai dati riportati da Affariitaliani.it, Rai 1 si piazza al primo posto negli ascolti di ieri, 24 settembre 2024, per l'access prime time con "Affari Tuoi", che cresce a 5.317.000 spettatori (25.5%). Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.415.000 spettatori (16.4%), TG2 Post con 521.000 spettatori (2.5%), Coppa Italia Live su Italia 1 con 553.000 spettatori (2.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.203.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole con 1.620.000 spettatori (7.7%). E Amadeus? Il passaggio a Discovery, per l'ex direttore artistico di Sanremo, non sta portando i frutti sperati.

Ascolti e share, dove finisce Chissà chi è. E De Martino vola

La terza puntata di "Chissà chi è", il gioco sulle identità nascoste, si ferma a 734.000 spettatori (3.6%). Amadeus, il giorno precedente, aveva ottenuto 753.000 spettatori (3.6%). Stefano De Martino, intanto, sta anche guadagnando gli apprezzamenti di chi all'inizio non sembrava convinto. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, ha ieri fatto sapere di aver cambiato idea al riguardo. "Stefano De Martino ha preso confidenza col suo ruolo, sta diventando molto bravo e finalmente sembra divertirsi", ha scritto la giornalista dalla penna graffiante sui social.