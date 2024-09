Bernardini de Pace a valanga su Ilaria Salis: "Pesta, occupa e non paga"

21 settembre 2024 a

a

a

Il solo sentire il nome di Ilaria Salis scatena Annamaria Bernardini de Pace. "Una che pesta le persone, che occupa le case e non paga i debiti..." attacca l'avvocato nel corso della puntata di 4 di sera in onda sabato 21 settembre su Rete 4. Si parla di due vicende giudiziarie opposte, quella relativa al ministro Matteo Salvini che rischia una pena di sei anni per il caso Open Arms, e quella"congelata" dall'elezione al Parlamento europeo dell'insegnante brianzola, accusata di aver partecipato in Ungheria al pestaggio di alcuni attivisti di estrema destra. Bernardini de Pace, matrimonialista ed esperta di diritto della famiglia, sul primo caso afferma che Salvini è vittima di un processo politico e che il vero imputato, a suo dire, sarebbe dovuto essere il capitano della nave Ong che ha rifiutato di approdare in porti di altri Paesi diversi dall'Italia. Su questo punto trova l'opposizione di Emanuele Fiano, del Pd, anche lui ospite della trasmissione secondo cui "è giusto che Salvini venga processato".

"Chi sono i veri colpevoli", Bernardini de Pace difende Chiara: scontro in tv

Quando Bernardini de Pace va all'assalto della paladina della sinistra Ilaria Salis, lo scontro si accende nuovamente. È "una che pesta le persone, che occupa le case e non paga i debiti", attacca l'avvocato con Fiano che ribatte: "Prima che venga celebrato il processo lei decide che Salvini è innocente, e prima che venga celebrato il processo decide che Salis è colpevole...". Tuttavia, la dimostrazione che quello a Salvini è un processo politico è il contenuto della requisitoria dei pm di Palermo, come sottolineato da una pluralità di commentatori, mentre Salis aveva già precedenti con la giustizia prima dei fatti di Budapest. E la vicenda della casa occupata è emerso dopo la sua candidatura.