Kate Middleton, l'uscita pubblica e la nuova foto che lascia ben sperare

22 settembre 2024 a

a

a

Un giorno importante per gli affezionati sostenitori di Kate Middleton. La principessa del Galles, che con un video girato insieme alla famiglia aveva da poco annunciato la fine della chemioterapia, è stata avvistata insieme al marito, il principe William, mentre si recava in chiesa insieme a re Carlo III e alla regina Camilla vicino alla tenuta reale di Balmoral in Scozia. A documentarlo alcuni scatti che stanno già facendo il giro del web. La coppia era in auto e la futura regina è sembrata serena.

​

Catherine spotted going to church this morning with William in Scotland near Balmoral! King Charles and Queen Camilla were also there.



Kate Middleton pictured for the first time since her cancer update

https://t.co/zdJJ5zfrOY — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) September 22, 2024

​

La prima uscita pubblica è stata stabilita dopo che, lo scorso 9 settembre, la principessa ha aggiornato tutti sul tumore, annunciando di aver completato il trattamento. “Mentre l'estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia”, ha scandito nel filmato che in pochi attimi è stato uno dei più visualizzati di sempre.

"Il lavoro della vita": il ritorno agli impegni pubblici di Kate

Un video, quello pubblicato sui social, in cui però la futura regina ha voluto precisare di non essere fuori pericolo. "Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene", ha continuato Kate. "La vita come sapete può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e lungo una strada sconosciuta", ha aggiunto.