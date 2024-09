Open arms, Elon Musk elogia Matteo Salvini. Cosa scrive sui social

17 settembre 2024 a

Caso Open arms, Matteo Salvini incassa l'elogio di Elon Musk. Il presidente di X interviene a gamba tesa e fa il suo endorsement nei confronti dell'attuale ministro delle infrastrutture ed ex ministro dell'Interno.

Ma cos'ha scritto Musk sui social? «Bravo!». Elon Musk ha rilanciato il post in cui il ministro leghista aveva scritto: «6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi e difeso l’Italia e gli Italiani? Follia. Difendere l’Italia non è un reato e io non mollo, nè ora nè mai».