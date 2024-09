Ue, Tommaso Cerno: "Fitto? Schlein in imbarazzo, si comporta come i socialisti"

17 settembre 2024 a

A Strasburgo è il giorno della presentazione della nuova Commissione europea. La presidente Ursula von der Leyen ha parlato alla Conferenza dei capigruppo del Parlamento Ue, poi ha svelato la sua squadra in una conferenza stampa. Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte per la nuova Commissione. Tra questi nomi anche quello di Raffaele Fitto. Elly Schlein si è detta perplessa: "É fondamentale che ci sia un italiano, l'Italia ne ha diritto. Sosteniamo da sempre che occorra una delega di peso per il commissario italiano, è chiaro che poi bisogna guardare alla proposta complessiva di Von der Leyen, all'assetto politico, serve un equilibrio politico complessivo", ha dichiarato a Tagadà. Se ne è discusso a L'Aria che tira, il talk-show di politica e di attualità condotto da David Parenzo. La segretaria del Pd, secondo il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, "è in imbarazzo".

Il tema da analizzare, secondo Cerno, è il seguente: "Ursula von der Leyen si sta comportando in maniera iper-politica perché ha dovuto costruire una maggioranza simile alla precedente per ragioni di accordi e di usanza europea, ma sa benissimo che i segnali in questi cinque anni di discontinuità che vengono dai popoli europei sono forti e che le serviranno anche maggioranza diverse". Il direttore de Il Tempo ha anticipato: "Vedrete che ci saranno dossier che proseguiranno come nel primo mandato e altri apriranno questioni differenti, dove conservatori e popolari avranno un dialogo". Prospettiva, questa, "impensabile" se si considera solamente "lo schema politico italiano". Elly Schlein, autrice di una mossa dal sapore anti-italiano, "è in una condizione di imbarazzo perché sa benissimo che Fitto è figlio di una cultura centrista e moderata, ma deve comportarsi un po' come i socialisti che fanno finta che Fitto sia un nazista".