Ue, la squadra di Ursula: Fitto vicepresidente esecutivo. Meloni: Italia torna protagonista

Raffaele Fitto sarà vice presidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen illustrando la squadra dei commisaari Ue. Gli altri vice presidenti esecutivi sono: Teresa Ribera (Spagna), Stephane Sejourne (Francia), Kaja Kallas (Estonia); Henna Verkunnen (Finlandia), Roxana Minzatu (Romania).

"Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni. "L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia".

La nuova Commissione Europea è "un team di donne e uomini competenti e motivati, pronti a lavorare insieme per un’Unione più forte, più sicura e più competitiva", annuncia von der Leyen, nel corso della conferenza stampa a Strasburgo. "L’idea non è preservare quello che già c’è, ma abbracciare l’innovazione, promuovendo anche la coesione sociale", ha spiegato annunciando che "la struttura della Commissione sarà più snella ma più connessa, e preserverà l’equilibrio tra i vari temi e anche a livello geografico".

Across generations.

From all backgrounds.

With different experiences.



But all with one common goal: to make Europe stronger.



The structure of von der Leyen II Commission. pic.twitter.com/wBgIwIXc84