Pomeriggio Cinque, Barra ha forti dubbi sul caso di Traversetolo: "Non può aver fatto da sola"

17 settembre 2024 a

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 settembre, i carabinieri del Ris di Parma sono tornati nella villetta di Traversetolo dove sono stati trovati due neonati sepolti, per nuovi scavi e accertamenti. Sul posto gli inquirenti e Nicola Tria, il legale della famiglia della ragazza 22enne che, secondo quanto finora accertato dagli esami del dna, è la madre di uno dei due bambini, quello trovato il 9 agosto scorso. Sui resti ossei dell’altro neonato, trovato pochi giorni fa nello stesso giardino, sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti.

"Era la babysitter dei miei figli". La mamma di Traversetolo è sconvolta

Il caso viene affrontato nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il talk show di Canale 5, con Myrta Merlino, la conduttrice, che chiede un parere sul caso alla giornalista Francesca Barra: “Lei non ha pensato di interrompere la sua gravidanza, se fossero state due davvero vuol dire che c’è un abisso che circonda questa ragazza. Perché noi non dobbiamo pensare solo al momento del parto, non c’è solo quel momento lì, quello del sangue, la placenta, ma c’è anche un momento che è fondamentale, che è quello in cui la mamma entra in contatto per la prima volta con il suo bambino, cioè quando il bambino si muove dentro la pancia e lì si vede anche. Io posso capire il contesto sociale e gli amici, ma com'è possibile che il fidanzato ed i familiari non si sono mai resi conto che la ragazza era incinta? Come è possibile che quel bagno sia stato ripulito e che lei sia stata subito pronta, malgrado le perdite di sangue e le contrazioni uterine, a partire e viaggiare? Io ho forti, forti dubbi, che possa aver fatto davvero tutto da sola”.