Re Carlo non trattiene la commozione: quel pensiero su William e Harry...

Re Carlo si è emozionato mentre pregava per la riconciliazione dei suoi figli William e Harry, durante la messa domenicale nel giorno del quarantesimo compleanno del duca di Sussex. Il sovrano, assieme alla moglie Camilla, ha partecipato alla funzione religiosa nella chiesa Crathie Kirk, a Balmoral, dopo aver augurato al principe Harry un felice 40° compleanno sui social media. Sembra che il re, alle prese con i suoi problemi di salute, sia desideroso di fare pace con Harry e abbia rivolto preghiere speciali per la riconciliazione fra i figli, rivela Geo Tv.

Compleanno con moglie e figli. Harry "completamente isolato e rimarrà tale"

Di recente, il monarca ha tenuto incontri segreti con Kate Middleton per cercare di ricucire il rapporto con il duca di Sussex, teso a causa della frattura con la famiglia reale, in particolare con il fratello maggiore, il principe William. Ieri, il re ha rivolto gli auguri al principe Harry per il suo compleanno e ha scritto su X: «Oggi auguro al duca di Sussex un felicissimo 40° compleanno!». Anche Kate Middleton e il principe William hanno inviato gli auguri a Harry sui social media.

Inoltre, Carlo - scrive l’Express - è desideroso di vedere i nipoti, i figli di Harry e Meghan, che vivono oltreoceano. Il duca di Sussex ha abbandonato la vita da membro attivo della famiglia reale nel 2020 e si è trasferito all’estero, in America, quando il suo figlio maggiore Archie, che ora ha 5 anni, era solo un neonato. La coppia ha poi avuto una figlia, Lilibet, in California nel 2021, che Charles ha visto solo poche volte. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mirror, il re si sta impegnando ancora di più per essere un nonno presente per la coppia, nonostante la distanza che li separa.