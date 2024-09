Boccia, Giovanni Floris le chiude la porta: "Le sue dichiarazioni non bastano"

15 settembre 2024 a

a

a

Maria Rosaria Boccia ha dato forfait all'ultimo minuto a Bianca Berlinguer. Quando tutto era pronto e i fari stavano per accendersi sull'intervista più attesa della settimana, l'influencer ha fatto un passo indietro ed è scappata sia dagli studi Mediaset che dalle domande dei giornalisti. Sui social network, però, l'imprenditrice del caso Sangiuliano ha continuato a essere molto attiva, con rivelazioni (senza prove) a puntate e velate minacce. Possibile che la "lady golpe" abbia in programma di tornare presto sul piccolo schermo? Nessuno può confermarlo. C'è, tuttavia, una certezza. Giovanni Floris, che è pronto a tornare al timone del suo Dimartedì, ha spiegato che per una versione corretta dei fatti solo le affermazioni di Boccia non bastano più.

Caso Boccia, passata la vergogna bipartisan ora pensiamo alle cose serie

"Probabilmente sulla vicenda c'è ancora da dire, ma penso che ormai l'inchiesta non si possa svolgere solo basandosi sulle sue dichiarazioni", ha detto parlando con FanPage sulla vicenda che ha portato alle dimissioni l'ormai ex ministro della Cultura. E proprio su Sangiuliano il giornalista ha continuato: "L'ho conosciuto come un bravo collega colto e gentile. Forse da ministro ha creduto di stare facendo ‘davvero la storia'". Tornando al grande ritorno del suo programma di politica e di attualità, Floris ha confermato la presenza fissa di Pier Luigi Bersani. "Fa capire la politica, esprime passione, parla ad amici e avversari. Mi piace la sua nettezza. Forse è proprio la lezione sarda: le parole rovinano il silenzio, vanno scelte con cura", ha dichiarato.