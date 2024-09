Il Volo, Ignazio sposo. Ma ai fan non sfugge un dettaglio: "Rapporti freddi" con gli altri

14 settembre 2024 a

Grande festa per Ignazio Boschetto. Uno dei tre cantanti de Il Volo (il gruppo italiano composto da due tenori e un baritono, ormai da anni apprezzato anche all'estero), si è sposato. Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana, è la sua dolce metà. La coppia, che aveva annunciato le nozze a dicembre, ha coronato il suo sogno d’amore con una cerimonia intima. Risarvata a pochi parenti e amici, insomma. Nonostante la scelta fatta all'insegna della privacy, sui social qualche scatto è stato fatto circolare e un dettaglio non è passato inosservato agli affezionati fan del trio.

Gli altri due componenti de Il Volo, Piero Barone e Gianluca Ginoble, sono apparsi in un video in cui si vede che abbracciano l'amico e collega Ignazio Boschetto. Apparenze e affetto a parte, però, qualcuno su Instagram e su X ha fatto notare che i tre cantanti non sono apparsi affiatati come un tempo. "Gianluca da un po' lo vedo strano con Piero..", "Piero e Gianluca erano contrari a questo matrimonio": sono alcuni dei commenti spuntati in rete. Ricostruzioni fantasiose o verità? Nessuno può dirlo.

Tra i sostenitori più meticolosi, poi, c'è anche chi addirittura sospetta che "adesso il gruppo si divide". E ancora: "Ma se non ricordo male… in un' intervista i due compagni avevano detto che non erano tanto d’accordo con questo matrimonio apposta perché è stata velocissima la decisione…", si legge. Oppure: "Mi dispiace molto, sono molto freddi i rapporti", scrivono altri ammiratori del gruppo musicale.