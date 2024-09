Meteo, “da molti anni…”. Giuliacci e un settembre invernale: farà freddo freddo

12 settembre 2024 a

Un settembre veramente diverso da quello degli anni passati. A spiegare la situazione meteo del nono mese dell’anno è Mario Giuliacci, che dedica alle previsioni meteo dal 13 al 17 del mese un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci : “Autunno in piena regola, non si vedeva un settembre così da molti anni. Infatti fino al 27 settembre avremo tante piogge, anche abbondanti laddove è da tanto tempo che speravamo che arrivassero le piogge, temperature al di sotto della media, addirittura parleremo anche di freddo. Fino al 18 settembre avremo temperature al di sotto della media, intorno a 20 gradi sul nord Italia, tra 20 e 25 sulle regioni centrali, appena intorno ai 25 sulle regioni meridionale e isole maggiore soprattutto intorno il 13 e 14 avvertiremo il freddo freddo. Ci saranno due fasi piovose una tra venerdì e sabato di questa settimana su Triveneto, Emilia Romagna e centro sud quindi non pioverà sulla regione di nord ovest, questa fase piovosa non porterà pioggia abbondanti”.

“Una seconda fase piovosa più intensa – spiega ancora l’esperto meteorologo - tra mercoledì 18 e domenica 22 che interesserà Emilia Romagna, centro sud e isole maggiori, piogge che saranno abbondanti, quindi rischio nubifragi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia finalmente, Calabria finalmente, nord della Sicilia, est della Sardegna. Finalmente qualcosa si è mosso anche per il sud e le isole maggiori, quindi una buona notizia. Ci saranno – conclude Giuliacci - nevicate sulle regioni Alpine tra domani e dopodomani, sulle Alpi centro orientali di confine, a quote fino a 1000 metri”.