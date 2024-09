Boccia, la provocazione di Chiambretti alla sinistra: fatela segretaria del Pd

11 settembre 2024 a

Piero Chiambretti punge il Pd e lo fa usando l’ironia sul caso Boccia-Sangiuliano. “Mi sembra che Maria Rosaria Boccia stia facendo un’operazione molto importante. Io la candiderei a segretaria del Pd, perché ha fatto vacillare più lei il governo di quanto abbia fatto la sinistra nell’ultimo anno”, le parole pronunciate dal conduttore televisivo nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di ‘Donne sull'orlo di una crisi di nervi’, in onda dal 12 settembre in prima serata su Rai 3 per 6 puntate, programma di 'infotainment' che mette al centro l'universo femminile con un tocco d'ironia, comicità e intrattenimento.

In particolare Chiambretti rispondeva a chi gli chiedeva se cercherà di portare nel programma l'imprenditrice campana coinvolta nel caso Sangiuliano: “È un personaggio pericoloso ma molto interessante. Mi sembra che quello che doveva dire lo ha detto ed ora è gossip e non mi interessa, anche se il gossip è diventato il tipo di informazione che piace in Italia. Quando si mette l’obiettivo in camera da letto a me non va per una questione di stile. A me sapere cosa ha fatto o non ha fatto con Sangiuliano non mi interessa”.