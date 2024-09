È sempre Cartabianca, la rivelazione di De Gregorio sulla confidenza di Boccia: “Cosa mi ha detto”

11 settembre 2024 a

“A questo punto devo dire ufficialmente che mi dispiace tantissimo, ma Maria Rosaria Boccia non sarà con noi e non farà l'intervista". Sono queste le parole usate da Bianca Berlinguer nel corso della trasmissione del 10 settembre 'È sempre CartaBianca', in onda su Rete 4, per annunciare la decisione dell'imprenditrice campana di non rilasciare l'intervista preannunciata sul caso Sangiuliano. Boccia, secondo quanto riferito dalla giornalista, nel “pomeriggio si è recata in redazione” dicendo di volere “prendere un'altra settimana di tempo, e che si sarebbe impegnata a tornare martedì prossimo”. "Non sono scappata, non ho paura della verità. Finora non sono state dette le cose come stanno, ma stasera non c'erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione”, il messaggio di Boccia letto poi da Berlinguer. “Oggi non ci sono le condizioni perché questa intervista sia rilasciata - ha detto Boccia, secondo quanto riferito da Berlinguer -, e preferisco aspettare una settimana per vedere se martedì prossimo ci saranno”.

La grande sòla: Boccia fugge da Berlinguer. L'ultimo show di Lady golpe

Poi a fine trasmissione Berlinguer è ritornata sulla vicenda: “Questa intervista era stata concordata tra me e lei, in una decisione nel rispetto della mia autonomia editoriale che questa azienda, ancora una volta, ha dimostrato di mantenere, così come mi era stato promesso quando sono venuta dalla Rai. Ho letto tutte le ricostruzioni assurde anche sui giornali, si è dato un significato politico al mio lavoro che non c'è, perché io mi sono semplicemente limitata a fare la giornalista come faccio da anni con la massima serietà, il massimo impegno, perché poi può capitare a tutti quello che è successo a me stasera”.

Sangiuliano cambia strategia: pronto un dossier su Boccia. “Reati? Parola ai pm”

Durante il talk show televisivo c’è stato anche spazio per una rivelazione di Concita De Gregorio, giornalista che era presente in studio per un dibattito con la stessa Boccia: “Maria Rosaria Boccia ha detto a me un quarto d'ora fa che lei non ha avuto una relazione né sessuale né sentimentale con l'ex ministro Sangiuliano ma di tipo affettivo. Lo dico perché magari lo dirà nei prossimi giorni e quindi è possibile che di questa cosa si ritorni a parlare. Non che sia rilevante, perché poi quelli sono anche fatti molto privati e personali. Però, siccome ne ha parlato il ministro per primo. Ha detto ‘È stata una relazione di tipo affettivo'. Beh insomma è molto bizzarro che il ministro dica una cosa che non è vera secondo la persona che dovrebbe avere avuto una relazione di tipo affettivo. È una cosa che succede in due…”.