Meteo, “maltempo molto forte”. Sottocorona: dove scattano le previsioni da allerta

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce come di consueto le previsioni meteo per l’Italia. Nel suo collegamento odierno durante la puntata di Omnibus fa prima di tutto un quadro generale, mostrando la situazione attuale sopra la nostra Penisola: “La situazione di questa mattina sembra abbastanza tranquilla, perché in realtà di nuvole non ce ne sono molte, qualcuna sulle zone di nord-est, qualche precipitazione, una piccola macchia bianca sul medio basso Tirreno in realtà si è già spostata un poco verso sud sta dando temporali. È l'effetto del mare ancora molto caldo rispetto alla terra, quindi durante la notte questi fenomeni si sono formati spesso anche nei giorni scorsi. Perturbazioni forti in arrivo sembra di no, però tenete conto che la porta di nord ovest, così detta, si sta aprendo nuovamente, quindi qualcosa sicuramente comincia a cambiare oggi”.

Ed ecco da parte dell’esperto le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, mercoledì 11 settembre, evidenzia al sud forse qualche debolissima pioggia strascico di quella piccola zona che si è formata sul mare, nel corso della giornata, forse nel pomeriggio, anche le zone del centro, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Liguria, hanno un aumento della nuvolosità con qualche debole pioggia, quindi non è maltempo sicuramente. Comincia a essere maltempo quello che si sviluppa sulla fascia che prende la Lombardia, prende il Trentino Alto Adige, l'alto Veneto, il Friuli Venezia Giulia. Ci saranno fortissime precipitazioni, quindi maltempo in questo caso localizzato, ma anche intenso. È il segno del cambiamento che ci sarà. Perché nella giornata domani, giovedì 12 settembre, il peggioramento prende in maniera molto forte il nord, prima sulla parte occidentale, ma lì in giornata già migliora, quindi si va a concentrare sulla parte centro-orientale. Quindi tutto il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, poi in parte anche l’Emilia, l'alta Toscana, la Liguria. Sul Friuli Venezia Giulia ci sarà maltempo molto intenso, da allerta. Poi c'è una piccola fascia con fenomeni deboli e poi sulle zone del centro e Sardegna, soprattutto il versante tirrenico, anche sull’Appennino, con di nuovo fenomeni molto intensi. Al sud solo qualche pioggia non troppo intensa. Nella giornata di venerdì 13 settembre - prosegue Sottocorona - la situazione lascia quasi del tutto il nord, con qualche pioggia che ancora rimane, ma non più fenomeni intensi ci sono ancora proprio marginalmente sulle coste fra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, le coste della Romagna, comunque tutto il versante Adriatico ha ancora una situazione di maltempo forte. Così come il basso Tirreno, perché su medio Tirreno si passa già nella fase di qualche pioggia più debole, quindi si sta attenuando. Ma al sud c’è ancora il maltempo molto forte”.

Sottocorona snocciola infine le temperature massime per la giornata di oggi: “Ovviamente tendono a risalire dove c'è ancora il sole nel pomeriggio, dove già piove ovviamente non salgono. Però la tendenza nelle prossime 24 ore con questo peggioramento è evidentemente di diminuzioni al nord, anche fortissime 10-12° in meno fra oggi e domani in qualche caso. E comunque a parte piccole eccezioni sono tutte temperature in diminuzione”.