Islamizzazione e antisemitismo, Cerno: "Presto Londra la Gerusalemme del 1948"

Stefania Cavallaro ha aperto l'edizione del Tg4 delle ore 19 con due servizi che, secondo il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno "sono collegati". Da una parte la notizia dell'arresto per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo di El Mahdi Tbitbi, il 28enne nato in Marocco che aveva inviato messaggi minatori (tra gli altri) a Daniele Capezzone; dall'altra quella dell'inaugurazione a Londra di un’apposita linea di autobus che collega due quartieri in cui vivono grandi comunità ebraiche, quale risposta al crescente antisemitismo. "La denuncia di Capezzone e la radicalizzazione, diffusissima in Italia e in Europa, l'islamizzazione che ogni giorno ci mostra il suo volto più estraneo all'integrazione e l'antisemitismo che torna", ha elencato Cerno prima di proporre un'analisi sul filo che tiene stretti i due temi caldi.

"Ieri era il compleanno della Segre. Vediamo farle gli auguri da pezzi di politica, a sinistra in particolare, che poi sono nelle piazze a inneggiare per Hamas con le bandiere di Israele che sostituiscono la stella con escrementi. Questo succede davanti a casa nostra", ha ricordato il direttore de Il Tempo. Tornando all'iniziativa pensata per combattere l'antisemitismo nel Regno Unito, ha continuato: "Londra sta diventando una specie di Gerusalemme del 1948. Quartieri musulmani a Est e quartieri ebraici a Ovest".

Il passato ritorna? "Lo abbiamo visto succedere. Abbiamo visto la sua degenerazione. Abbiamo visto il ghetto ebraico nell'orrore della seconda Guerra Mondiale e oggi ce lo ritroviamo, contrapposto ai quartieri arabi islamizzati di seconda e terza generazione su cui i governi hanno perso il controllo. Il progetto integrazione è fallito e va ripensato da capo. Altrimenti quegli autobus li vedremo a Roma, a Milano e dappertutto", ha concluso Cerno.