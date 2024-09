È sempre Cartabianca, "Boccia? Ha usato Sangiuliano per...": Mauro Corona la inchioda

10 settembre 2024 a

L'intervista a Maria Rosaria Boccia, prevista per stasera a È sempre Cartabianca, sembra essere saltata. A darne notizia è stata Bianca Berlinguer, che in apertura di puntata ha spiegato che l'influencer dell'affaire Sangiuliano ha deciso di dare forfait. La giornalista del programma di politica e di attualità di Rete 4 è allora passata al colloquio a due con il suo ospite fisso Mauro Corona. L'alpinista, pronto a dire la sua sui temi caldi del momento, è intervenuto in prima battuta sul caso che continua a tenere banco, quello che ha portato l'ormai ex ministro della Cultura a dimettersi. La vicenda "sarà presto dimenticata?", ha domandato Berlinguer al suo interlocutore.

"No, non credo che possa finire qui. È pasto, mangime prezioso per i telegiornali, per le trasmissioni come la nostra. Non può finire così", ha risposto Mauro Corona, più in forma che mai. Secondo il saggista, il ministro Sangiuliano "era innamorato". "Lady golpe", invece, "non credo che lo sia stata altrettanto", ha scandito. Come sono andate davvero le cose? "Secondo me l'ha usato, l'ha adoperato per arrivare si suoi scopi", ha aggiunto.