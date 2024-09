Sangiuliano e la moglie a Greccio per salvare il matrimonio. Parla il guardiano

09 settembre 2024 a

a

a

Una visita privata di due ore all'eremo di San Francesco e un colloquio con il frate custode del santuario di Greccio: così Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini avrebbero cercato la quiete dopo il caso Maria Rosaria Boccia. Un tentativo, questo, per provare a rimettere insieme i pezzi e salvare il matrimonio. A raccontarlo è stato Fra Giovanni Loche, il guardiano del santuario francescano che non ricorda la data precisa ma che è certo del passaggio della coppia nel luogo in cui, secondo la tradizione, il Santo d’Assisi celebrò la prima rievocazione, con personaggi viventi, della nascita del Cristo nella notte di Natale del 1223.

Chi ce l'ha con Sangiuliano? I retroscena e le possibili manine dietro il golpe di Boccia

"Non so dire la data precisa ma direi che è stato una o due settimane fa, al massimo. Il ministro era con la moglie, abbiamo parlato insieme, ma il contenuto del colloquio se permettete lo tengo per me", ha dichiarato il guardiano del santuario al Corriere della Sera. Si trattava di giorni caldi, in cui tutti i fari erano puntati sull'ormai ex ministro della Cultura per la vicenda legata all'influencer campana Boccia e per le dichiarazioni fatte in diretta al Tg1 da Sangiuliano stesso sul rapporto che li ha tenuti legati per mesi. "Ho bisogno di stare accanto a mia moglie che amo, devo starle vicino", ha scandito il giornalista prima di fare un passo indietro.