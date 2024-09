Musk e il nuovo progetto per il futuro dell'umanità: “Tra 20 anni vivremo su Marte”

08 settembre 2024 a

Tra due anni si va su Marte. Elon Musk annuncia il piano di SpaceX per ’colonizzare’ il pianeta rosso. Il magnate, boss di X e di Tesla, dal suo social ha delineato l’ambizioso progetto per il futuro. «Le prime astronavi per Marte partiranno tra 2 anni, quando si aprirà la prossima finestra Terra-Marte. Non ci sarà equipaggio a bordo e saranno utilizzate per testare l’affidabilità di un arrivo senza danni su Marte», dice indicando il primo step. «Se l’atterraggio andrà bene, i primi viaggi con equipaggio verso Marte saranno effettuati tra 4 anni. Da lì in poi, il numero di voli crescerà in maniera esponenziale con l’obiettivo di costruire tra circa 20 anni le città in grado di sostenersi autonomamente», aggiunge Musk, che pone come traguardo ultimo quello di «diventare multiplanetari» e consentire al genere umano di «non avere più tutte le nostre uova, letteralmente e metabolicamente (scrive testuale, ndr), su un unico pianeta».

Il progetto è a dir poco ambizioso e, secondo Musk, sarà economicamente sostenibile. «Space X ha creato il primo stadio di un razzo completamente riutilizzabile e, cosa molto più importante, ha reso il riutilizzo economicamente sostenibile. Rendere la vita multiplanetaria è fondamentalmente un problema di costi su Marte», spiega. «Attualmente ci sono costi di circa un miliardo di dollari per» portare una «tonnellata di carico utile sulla superficie di Marte. Bisogna migliorare e portare la cifra a 100mila dollari per tonnellata per costruire una città autosufficiente lì, quindi la tecnologia deve essere 10.000 volte migliore. Estremamente difficile, ma non impossibile», la chiusura. Un genio o un pazzo? Il futuro parlerà.