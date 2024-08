Musk regala un Cybertruck con mitra a Kadyrov: "Sarà utile al fronte"

18 agosto 2024 a

Il miliardario Elon Musk ha regalato un Cybertruck (modello CyberBeast) della Tesla al controverso leader della regione russa della Cecenia, Ramzan Kadyrov, che lo ha invitato a Grozny. L’alleato del presidente russo Vladimir Putin, che governa tra numerose accuse di violazione dei diritti umani, ha postato su Telegram un video in cui appare al volante del pick-up elettrico su cui è stata montata una mitragliatrice. «Ho ricevuto una Tesla dal rispettato Elon Musk», si legge nel post, «sono stato felice di testare questa nuova tecnologia e personalmente sono convinto che non a caso si chiami Cyberbeast», continua il post. «Un vero animale invulnerabile e veloce. Un’auto manovrabile che sviluppa un’eccellente velocità e supera gli ostacoli», è la descrizione che ne fa Kadyrov, promettendo poi di inviarla al fronte in Ucraina.

Proprio «sulla base di caratteristiche così eccellenti, il Cybertruck sarà presto inviato nella zona dell’operazione militare speciale. Sono sicuro che questa ’bestia' porterà molti benefici ai nostri soldati», ha aggiunto. Definendo Musk «il genio più forte dei nostri tempi», Kadyrov lo ha poi invitato a Grozny: «Elon, sarai il mio più caro ospite! Non credo che il ministero degli Esteri russo sarà contrario a un viaggio del genere». «Naturalmente aspettiamo tue nuove creazioni, che contribuiranno al completamento dell’operazione militare speciale», ha concluso il leader ceceno.