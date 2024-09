Fedez e Del Vecchio, due milioni di perdite per la bibita Boem

Andrea Giacobino 05 settembre 2024 a

a

a

Rosso profondo per il primo bilancio di Boem srl, la società che produce e vende l’omonima bibita in lattina al sapore di zenzero, passata pochi mesi fa sotto il controllo della Lmdv Capital di Leonardo Del Vecchio (in alto a destra) che ha acquisito la maggioranza da Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez nella foto a sinistra). Qualche settimana fa, infatti, a Milano s’è svolta l’assemblea dei soci guidata dal presidente Annamaria Berrinzaghi (madre di Fedez) per approvare il bilancio 2023, il primo di attività, chiuso con una perdita di quasi 1,9 milioni di euro a fronte di un fatturato di 235mila euro e di 2,2 milioni di costi. Gli azionisti hanno deciso di coprire l’intero passivo attingendo alla riserva sovrapprezzo azioni che si riduce così a 600mila euro. La nota integrativa sottolinea che il prodotto è stato venduto sia online sia offline e ad ottobre scorso anche da Esselunga con «feedback positivi».

Merlino striglia Fedez: "Ha detto cose brutte", la replica durissima

La società di Del Vecchio ha il 53,5% di Boem mentre il 43,5% è della Happy Seltz (che fa capo per il 50% alla Zedef della famiglia di Fedez e per il restante 50% alla Rome & More di Massimo Benetello, della omonima famiglia romana di commercianti di vino) con il 3% residuo in mano alla J Project del rapper Jacopo Lazzarini (in arte Lazza) e della madre.