Giorgia Meloni da Del Debbio: "Il dato più alto dai tempi di Garibaldi", la risposta ai gufi

02 settembre 2024 a

a

a

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lunedì 2 settembre è ospite di Paolo Del Debbio alla prima conduzione di 4 di sera, su Rete 4. "Sto bene. Secondo me qualcuno sperava che fossi scomparsa, ma non l’ho fatto, ma sono sempre stata reperibile. Mi sembra abbastanza fastidioso che, per tentare di fare polemica, addirittura si faccia procurato allarme sulla presunta sparizione del presidente del Consiglio dei ministri perché all’opposizione non andava bene che dopo giorni che avevo avuto i fotografi appollaiati sugli alberi, avevo cercato un posto in cui avere un pò di privacy", dice la premier accusata dalla sinistra di essere "sparita" per poichi giorni passati in famiglia. "Non mi risulta di essere un concorrente del Grande Fratello e neanche di avere il braccialetto elettronico, ho semplicemente fatto qualche giorno di vacanza con mia figlia senza comunicare agli italiani cosa mangiavo ogni giorno, cosa che credo non interessi minimamente", conclude Meloni.

Del Debbio riparte col botto: chi intervista a 4 di sera. Tutta l'informazione Mediaset

I dati economici sono confortanti: "Siamo abituati a un’Italia che era sempre fanalino di coda nelle classifiche europee e macroeconomiche, ora l’Italia cresce più della Francia e della Germania". "Penso siano molto importanti i dati sull’occupazione - aggiunge - se ricordiamo che abbiamo adesso il tasso di disoccupazione più basso dal 2008 e il numero di occupati più alto da quando Garibaldi ha unificato l’Italia. Crescono i contratti stabili e diminuisce la precarietà. Cresce l’occupazione femminile. Ora il merito di tutto questo è delle imprese, del sistema produttivo ,dei lavoratori. Come tenta aiutarli il Governo? Restituendo autorevolezza e credibilità all’Italia nel mondo e una stabilità a questa nazione e con politiche economiche serie".

Intesa Pd-M5s, sarà Orlando il candidato in Liguria ma resta il nodo Renzi

Sul candidato in Liguria "stiamo lavorando. Le elezioni non erano previste, quindi ci vuole un attimo di tempo in più, ma troveremo un candidato adeguato a portare avanti l’ottimo lavoro che il centrodestra ha fatto per il rilancio della Regione in questi anni", ha spiegato Meloni rimarcando: "Il centrodestra è compattissimo, c’è stata una bella riunione di maggioranza qualche giorno fa, quindi sono ottimista".