Ilaria Salis, il post del padre Roberto scatena le critiche. "L'avete occupato?"

02 settembre 2024 a

Abbronzati e sereni in mezzo al mare. Il post di Roberto Salis sulle vacanze con la figlia europarlamentare, Ilaria Salis, hanno scatenato commenti e reazioni. Lui l'abbraccia in quello che sembra un gommone, lei è sorridente. "Questo agosto è stato incomparabilmente meglio di quello del 2023!", twitta Roberto Salis con un post che a molti suona come una provocazione. In effetti un anno fa la figlia era detenuta in Ungheria con gravi accuse, oggi sede nelle più alti istituzioni europee grazie alla candidatura offerta da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

"Lei farebbe bene ad evitare certe affermazioni e certi post, in considerazione che i soldi percepiti dall'Onorevole al suo fianco vengono dalle tasse di chi, spesso, le ferie le vede col binocolo", attacca un utente di X. Salis, padre, risponde: "Pago tutto io non ti preoccupare. Ma la serie dei commenti è una pioggia di critiche, intervallate da qualche messaggio di sostegno e vicinanza, non senza ironia: "Dentro un canotto proletario! Bravi (Ilaria stupendissima)". "Lei è una tale contraddizione...", scrive un altro, e c'è chi tira in ballo la vicenda della casa: "Ma il gommone è vostro o lo avete occupato?".