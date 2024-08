Stasera Italia, Ferrario e Fusani contro Salvini: “Cavalca politicamente una tragedia”, “Cinico”

31 agosto 2024 a

a

a

Tiziana Ferrario e Claudia Fusani all’attacco di Matteo Salvini. A scatenare le due giornaliste, ospiti della puntata del 31 agosto di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Sabrina Scampini, sono state le parole del leader della Lega su Moussa Sangare, arrestato dopo l’omicidio di Sharon Verzeni. Fusani ha commentato così l’intervento di Salvini: “Salvini, come spesso gli capita su questi temi, sfrutta la situazione, è molto cinico, non voglio dire che sia uno sciacallo, però è un po’ cinico. Questo è stato un fatto terribile, è un problema di sicurezza nella misura in cui questo ragazzo era stato segnalato ai servizi sociali e purtroppo in questo Paese non ci sono strumenti per controllare e far sì che queste persone non possano nuocere. Ce ne sono tante di queste storie drammatiche, questa è particolarmente drammatica, perché questo è uscito di casa con quattro coltelli. Sono discorso con Salvini sul fatto che non debbano essere invocate perizie psichiatriche”.

"Carcere a vita". Salvini tuona sull'assassino di Sharon Verzeni

Poi è toccato a Ferrario: "Mi sembra evidente che Salvini, che ha anche una responsabilità istituzionale essendo vicepremier, ha voluto cavalcare politicamente una tragedia. Se fosse stato un italiano non di seconda generazione, vedi il caso di Giulia Cecchettin, non si sarebbe parlato di questi argomenti".