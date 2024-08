Moussa Sangare, Salvini è furibondo: “Non è un matto. Merita il carcere a vita”

31 agosto 2024 a

Moussa Sangare, il 31enne fermato per l’omicidio di Sharon Verzeni, verrà interrogato in carcere a Bergamo lunedì alle 9 di mattina. Il pm Emanuele Marchisio e la procuratrice facente funzioni Maria Cristina Rota hanno chiesto oggi al gip la convalida del fermo di Sangare, accusato di omicidio con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi.

«Perché, perché, perché?» È quanto avrebbe detto Sharon al suo assassino mentre veniva accoltellata a morte in via Castegnate a Terno d’Isola. A riferire le parole della vittima agli inquirenti è stato lo stesso Sangare, mentre confessava l’omicidio durante l’interrogatorio nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Prima di colpire Verzeni con una coltellata al petto, a cui ne sono seguite tre alla schiena, Sangare - sempre a quanto lui ha riferito - si sarebbe preventivamente scusato con la 33enne, come ad avvertirla delle coltellate che stava per infliggerle.

Le notizie emerse in giornata hanno fatto sbottare il vice-premier e leader della Lega Matteo Salvini: «Non fatelo passare per ’matto’, questo è solo un crudele assassino che merita il carcere a vita».