Ragno violino, "febbre e convulsioni": il racconto choc di Brumotti

L'estate 2024 verrà ricordata anche per il ragno violino. Quell'aracnide, cioè, il cui morso velenoso ha fatto scoppiare una vera e propria psicosi e polarizzato per giorni il dibattito. A Zona bianca, il programma serale di politica e di attualità, ne ha parlato Vittorio Brumotti, il celebre inviato di Striscia la notizia che qualche giorno fa ha raccontato di essere stato morso dall'esemplare in questione. "Sei stato morso ben due volte dal ragno violino. Come è successo?", ha chiesto il conduttore Giuseppe Brindisi per capire in che termini sia necessario fare attenzione. "Sì, sembra incredibile. Non saprei identificare il luogo. Qui a Bolzano ho ricreato un'oasi esotica, con tanti bananeti, cactus, palme. Potrebbe essere accaduto qui a Bolzano o a Milano o in giro per l'Italia", ha affermato per iniziare l'ospite.

Panico da ragno violino, cosa fare in caso di morso: "Così mi sono salvato"

"Mi è capitato ben due volte a distanza di due mesi", ha ricordato Brumotti, che già a Pomeriggio Cinque News aveva comunicato di essere stato vittima del ragno violino. Con tanto di foto del morso. Un giorno stavo girando con i miei ragazzi e ho visto una crosticina nera. L'ho tolta, ho fatto una foto e sembrava una puntura di una zecca. Addirittura ancora incastrata", ha proseguito l'inviato del Tg satirico di Canale 5. "Dopo averla tolta, non riuscivo più a girare in bici. Ho avuto febbre, convulsioni. La gamba si è gonfiata tantissimo e non ragionavo più. Avevo la febbre a 41,7. Il polpaccio era quattro volte più grande", ha aggiunto.