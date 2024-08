Vittorio Brumotti morso dal ragno violino: "Febbre e polpaccio 4 volte più grande"

24 agosto 2024 a

a

a

Il ragno violino fa paura. Le notizie di cronaca hanno riacceso i fari sul morso dell'aracnide e sulle sue possibili conseguenze tanto che, nei talk-show, se ne discute parecchio. È successo anche a Pomeriggio Cinque News, il programma di informazione e di attualità targato Mediaset. Vittorio Brumotti, ospite in collegamento con lo studio, ha raccontato la sua esperienza in diretta. "È capitato due volte al sottoscritto. Purtroppo il ragno violino ha avuto la sfortuna di morsicare me e avrà il mio virus lui", ha esordito usando l'arma dell'ironia.

Come riconoscere il ragno violino e come comportarsi in caso di morso

Poi l'inviato di Striscia la notizia ha approfondito e spiegato meglio quanto gli è accaduto: "Io vivo di pericoli e l’ho presa sottogamba, a un certo punto ho iniziato a grattare la crosticina, praticamente la prima volta nel polpaccio mi era diventato quattro volte più grande e ho chiamato subito il centro antiveleni di Pavia, sono stati bravissimi e velocissimi nell’indicarmi le istruzioni per trattare questo tipo di morso". "Ho avuto la febbre a 41.7 e si è scatenato di tutto e di più", ha confessato.

Panico da ragno violino, cosa fare in caso di morso: "Così mi sono salvato"

Come ha affrontato l'emergenza? “Poi mi sono messo in contatto con tutti i vari medici e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, però sono stato male diversi giorni. Ho avuto la febbre a 41.7 e si è scatenato di tutto e di più”. "La gamba non si sgonfiava più e nelle settimane a seguire non riuscivo neanche ad andare in bici, ero debilitato, è stata abbastanza intensa come riabilitazione", ha aggiunto il volto del Tg satirico di Canale 5.