Jannik Sinner, il video per Oliviero Toscani: "Un onore fare parte della tue giornate"

Il numero un al mondo di tennis, Jannik Sinner, ha inviato un commovente videomessaggio al noto fotografo Oliviero Toscani, che aveva fatto sapere al “Corriere della Sera” di essere stato colpito da una grave malattia e che, durante i giorni di dolore e sofferenza, aveva avuto sollievo nel guardare il tennista nel mostrare tutta la sua bravura e professionalità sportiva. Toscani aveva dichiarato: "Leggo, guardo in tv l’Inter e certe squadre inglesi. E poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no".

Proprio per rispondere a questa dichiarazione, Sinner ha registrato un video dove ha espresso a Toscani, oltre a sentiti ringraziamenti, tutta la sua vicinanza in questo momento delicato. Si tratta di un videomessaggio commovente e solidale da parte del tennista che, dal canto suo, non ha passato dei bei momenti nelle ultime settimane, a causa della sua positività al test antidoping. "È un onore far parte delle tue giornate"., dice il campione. Alla fine del videomessaggio arriva anche un po’ di ironia da parte del tennista, che si è espresso come non siamo abituati a vederlo, rimarcando la sua fede milanista: "Ho sentito che sei interista - dice nel video a Toscani - non sono tanto d'accordo con te, ma magari un giorno guarderemo un derby insieme".