A Pietro Senaldi il Premio giornalistico Cinque Terre 2024

27 agosto 2024 a

a

a

Pietro Senaldi vince il prestigioso Premio giornalistico Cinque Terre 2024. Il riconoscimento, arrivato alla quattordicesima edizione, viene assegnato ogni anno dall’associazione Amici delle Cinque Terre. Quest'anno la giuria presieduta da Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore del Giornale, e che comprende Agnese Pini, direttore del QN – La Nazione e vincitrice ne 2023, Maurizio Rossi, editore di Primocanale, il direttore responsabile del Secolo XIX Stefania Aloia e il giornalista del Corriere della Sera Antonio Polito, ha premiato il condirettore di Libero.

La consegna del premio avverrà primo settembre a partire dalle 18, nell’anfiteatro dell’agriturismo Buranco di Monterosso, in occasione di un incontro a cui parteciperanno Del Vigo e altri ospiti. In passato ad assicurarsi il riconoscimento, giornalisti come Tony Capuozzo, Oscar Giannino, Antonio Ricci, Bruno Vespa, Paolo Del Debbio, Giuseppe Cruciani e Massimo Giletti.