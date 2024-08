Arianna Meloni, Luca Telese a sorpresa: "Idiota colpire su un fatto privato"

25 agosto 2024 a

a

a

Arianna Meloni è finita al centro del dibattito in questi giorni di fine agosto. Prima per il retroscena del direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, secondo cui sarebbe indagata per "traffico di influenze". Poi per la comunicazione della fine della storia d'amore con Francesco Lollobrigida. "Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione", ha premesso la sorella della premier Giorgia e dirigente di Fratelli d'Italia parlando a Il Foglio. "Sì è vero, non stiamo più insieme da un po'", ha aggiunto riferendosi al marito, anche lui esponente di FdI e ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Notizia, questa, per cui gran parte della sinistra ha iniziato ad attaccare con commenti di cattivo gusto.

Arianna Meloni, amore finito con Lollobrigida: "Non stiamo più insieme"

A mettere un punto alle polemiche sterili e a scagliarsi contro chi è autore di insulti gratuiti è stato Luca Telese, noto conduttore di In onda, il programma di politica e di attualità che va in onda la sera su La7. "Esiste una cosa più stupida che fare battute sulla separazione di Arianna Meloni?", ha domandato al suo popolo di X il giornalista. Per Telese l'orientamento politico non fa la differenza se di mezzo c'è la sfera privata di un esponente. "Non c’entrano nulla la destra o la sinistra, il governo o l’opposizione. È semplicemente idiota l’idea che si possa colpire qualcuno su un fatto così privato", ha tuonato ancora.