Arianna Meloni, Senaldi: "Lollobrigida? Io un romantico. Nessun familismo"

24 agosto 2024 a

a

a

"Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma". Ma l'amore "è un'altra cosa". Arianna Meloni ha scelto il Foglio per comunicare che lei e Francesco Lollobrigida, ministro e capodelegazione di Fdi nel governo, non stanno più insieme. La sorella del presidente del Consiglio, poi, stando a quanto rivelato in un suo editoriale dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, rischia di essere messa sotto indagine in merito alle nomine. Da queste notizie, che hanno infiammato le discussioni di fine agosto, è partito il dibattito intavolato a In onda, il talk-show condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Il primo a prendere la parola è stato Pietro Senaldi. "Io non me lo aspettavo perché non ho questa confidenza con Arianna Meloni. Io credo che, a livello politico, non cambi nulla", ha scandito il condirettore di Libero.

Arianna Meloni e l'ombra di indagini: "Cosa mi avvilisce"

Quello di Fratelli d'Italia, ha voluto spiegare il giornalista, "è un gruppo dirigente in cui hanno iniziato a far politica da ragazzi e hanno intrecciato rapporti personali". "Il familismo non è l'essenza della politica Il familismo è quando arrivi al potere, non ti fidi di nessuno, e coopti i tuoi quattro amici. In Fratelli d'Italia non è così. Ci sono delle persone che hanno sempre fatto politica, che si sono trovati al governo dopo trenta anni. Il familismo è: io piazzo al potere mia moglie, che fino a ieri faceva un altro lavoro", ha continuato. Tornando alla rottura tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, Senaldi ha aggiunto: "Mi spiace. Io sono un romantico. Quando le coppie si lasciano, mi spiace".