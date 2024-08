Madonna: "Arrivederci Roma", il tour nella Capitale tra spritz e arte

24 agosto 2024 a

Una visita privata ai Musei Vaticani ma anche spritz e frullati in centro. Madonna sul suo profilo social ha pubblicato diversi scatti della sua visita a Roma con il suo compagno, il 28enne Akeem Morris. “Arrivederci Roma, è stato il perfetto finale per il mio glorioso compleanno con amici e famiglia. Ciao Italia”, ha scritto la postar che ha scelto la canzone di Nat King Cole per il commiato alla città eterna.

Ieri pomeriggio Louise Veronica Ciccone, questo il suo nome all'anagrafe, ha fatto una sosta al Bibo, bar e ristorante di Piazza Santi Apostoli a Roma. "Siamo abituati a vedere le forze dell'ordine che passano in massa davanti al nostro locale, e pensavamo a una manifestazione, invece sono arrivati Ncc, macchinoni e i primi assistenti di Madonna, che abbiamo accolto nel nostro dehors. Poi, è arrivata lei", ha spiegato all'Adnkronos Roberto Vanzo, titolare del locale. Il menù richiesto? "Solo da bere, e pochissimo alcol; Coca Cola, aranciate, caffè e cappuccini freddi, qualche bottiglia d'acqua e molti frullati di frutta: sono fissati con questi milk shake - racconta sorridendo Vanzo - e poi giusto qualche Spritz, null'altro". Una giornata che meritava almeno una foto ricordo: "Una sola? Ne abbiamo fatte una trentina!", confessa il titolare del Bibo "è stata una giornata meravigliosa, una bellissima novità e un bel regalo in vista dei 60 anni del locale".