Kate Middleton, fuori la biografia "bomba". L'autore: "Pianifica il suo ritorno per..."

Ci siamo. Da oggi, in tutte le librerie, sarà possibile acquistare "Catherine, The Princess of Wales", la biografia di Kate Middleton scritta da uno dei veterani dei Royal correspondent del Sunday Times. Robert Jobson, questo il nome dell'autore, racconta nel volume la storia della principessa dal Galles, concentrandosi soprattutto sulla relazione con William e sui momenti burrascosi della coppia. Intervistato dal settimanale "Oggi", Jobson ha anticipato che cosa bisogna aspettarsi dal suo lavoro e soprattutto quando, secondo lui, la futura regina tornerà padrona di tutti i suoi impegni. "Adesso Kate è in vacanza con figli e marito. Ma per l’autunno sta pianificando il suo graduale ritorno alla vita pubblica", ha confessato. Informazione importante, questa, per gli inglesi (e non solo) che da mesi sono in apprensione per la principessa, colpita da un tumore non meglio specificato e, per questo, sparita dai radar.

Nella biografia non mancano retroscena e aneddoti che non hanno mai superato i cancelli di Buckingham Palace. Grande attesa e curiosità per nuove rivelazioni sul rapporto tra William e Harry. "I 'favolosi quattro' erano un concetto creato dai media. Nella realtà non sono mai esistiti… William gli confidò che riteneva fosse meglio dare a Meghan più tempo per abituarsi allo stile di vita reale e gli suggerì di rallentare. Harry lo considerò un affronto. Da quel momento i rapporti tra i due iniziarono a deteriorarsi", ha ammesso lo scrittore. Sulla famosa foto ritoccata di Kate, poi, ha aggiunto: "Inizialmente l’ufficio stampa di William voleva rilasciare una dichiarazione per stornare la responsabilità da Kate, in convalescenza per la chemioterapia. Il comunicato conteneva le parole “noi” e “nostro”, insomma un errore collettivo. Ma William non ha voluto. Dopotutto non era stato lui a scattare la foto".