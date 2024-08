Madonna pizzicata a Terracina insieme al fidanzato: fan in estasi e web in tilt

Massimiliano Gobbi 20 agosto 2024 a

Madonna ha sorpreso tutti con una visita improvvisa a Terracina. È successo ieri sera, 19 agosto, accompagnata dal nuovo fidanzato Akeem Morris e un gruppo di amici. La celebre popstar italo-americana, che ha appena festeggiato i suoi 66 anni, ha approfittato del suo soggiorno in Italia per esplorare il centro storico della cittadina pontina, compreso il suggestivo Teatro Romano in Piazza del Municipio. Nonostante avesse cercato di mantenere un profilo basso, coprendosi il capo con un foulard e indossando occhiali da sole, Madonna è stata subito riconosciuta dai residenti e dai turisti presenti. La sua visita non era stata annunciata, permettendo così alla star di evitare la folla, grazie anche alla discreta presenza delle forze dell'ordine.

Accompagnata da una guida e protetta dai suoi bodyguard, Madonna ha passeggiato per i vicoli di Terracina, attirando l'attenzione di numerosi curiosi che l'hanno fotografata e filmata con i loro cellulari (molti scatti e filmati sono stati condivisi sul profilo Facebook "Sei di Terracina se..."). La sua presenza in Italia, tra Pompei e Terracina, ha aggiunto un tocco di glamour a queste storiche località, lasciando un ricordo indelebile a chi ha avuto la fortuna di incrociarla. L'arrivo improvviso di Madonna ha rapidamente attirato una folla di fan entusiasti, creando un vero e proprio assembramento nella piazza centrale. A differenza delle sue altre tappe in Italia, dove era riuscita a muoversi con relativa tranquillità, qui la situazione è sfuggita di mano, con i fan che si sono avvicinati forse un po' troppo.



Il viaggio in Italia di Madonna ha avuto inizio con una sosta a Portofino, dove ha soggiornato presso la villa degli amici stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Successivamente, la cantante è volata in Campania con un jet privato, atterrando il 15 agosto all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. Qui, ha celebrato il suo compleanno con un party privato al Teatro Grande di Pompei, dopo aver fatto una donazione generosa di oltre 200 mila euro al parco archeologico. Dopo la visita a Pompei, Madonna è stata avvistata in serata a bordo di un lussuoso yacht a Castellammare di Stabia, in compagnia del fidanzato Akeem Morris, dei suoi figli, e degli amici Dolce e Gabbana, continuando il suo viaggio in Italia con uno stile che mescola discrezione e glamour.