Imane Khelif, cambio radicale di look: come esce dal salone di bellezza

Sguardi ammiccanti in camera, trucco, capelli fluenti, una camicia floreale. Radicale cambio di look per Imane Khelif che sul suo profilo Instagram ha rilanciato il video di clui è protagonista, realizzato da un famoso salone di bellezza algerino. La pugile iperandrogina che ha diviso il mondo per la partecipazioni alle Olimpiadi nel pugilato femminile, dove ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 66 chilogrammi, si è racata in un famoso centro estetico di Algeri una trasformazione radicale del llok: prima appare con i guantoni da boxe, poi con un abito a fiori, orecchini e al collo la medaglia di Parigi 2024. "Per ottenere la sua medaglia, Imane non aveva tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping. Per me è una star", scrive nel post il proprietario del salone. Insomma, una svolta radicale nel look per un personaggio che in poche settimane ha visto la sua popolarità spiccare il volo.