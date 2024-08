Parigi 2024, la cerimonia di chiusura: Fiamingo-Paltrinieri potabandiera dell'Italia

11 agosto 2024 a

Apertura della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi dai toni più tradizionali, quella in corso domenica 11 agosto allo Stade de France, dopo le polemiche per l'evento iniziale dei Giochi celebrato in città, lungo la Senna. A rappresentare la delegazione italiana sono entrati Rosella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, scelti dal Coni come portabandiera azzurri. La sfilata prosegue in ordine sparso, con l’ingresso dei vari atleti dei diversi Paesi.

La cerimonia vedrà protagoniste diverse star: Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers si esibiranno questa sera. La formazione all-star salirà sul palco come parte del passaggio di consegne ai Giochi di Los Angeles 2028. Ognuno degli artisti è originario della California, tra cui H.E.R., che dovrebbe cantare l’inno nazionale degli Stati Uniti dal vivo allo Stade de France. "Questo è il momento più importante nella storia di LA28 fino ad oggi, poiché la bandiera olimpica passa da Parigi a Los Angeles", ha dichiarato il presidente di LA28 Casey Wasserman. "Siamo entusiasti di presentare il meglio di Los Angeles con artisti locali e siamo grati a Billie, H.E.R., i Chili Peppers e Snoop per la loro collaborazione a quello che sarà uno spettacolo incredibile per un pubblico globale che darà ai fan un assaggio di ciò che verrà nel 2028".

Tra le curiosità quella che vede le medaglie d’oro di pugilato Imane Khelif dell’Algeria e Lin Yu-ting di Taiwan, nominate portabandiera per la cerimonia di chiusura dai loro comitati olimpici nazionali. Khelif porterà la bandiera algerina insieme al corridore degli 800 metri Djamel Sedjati questa sera. Lin guiderà la squadra taiwanese, nota come Taipei cinese alle Olimpiadi, allo Stade de France insieme alla velocista dei 200 metri Yang Chun-han.